سان لورينزو يضيق الخناق على ريفر بليت في صدارة الدوري الأرجنتيني

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واصل سان لورينزو مطاردته لريفر بليت في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتلتيكو توكومان 3 -1 فجر الأحد بالمرحلة العاشرة.

وفي باقي المباريات فاز سنترال كوردوبا سانتياجو على مضيفه ديفنسا خوستيكا 2 /1 وبيلجرانو على مضيفه يونيون سانتا في 3 /صفر و خيمناسيا لابلاتا على ضيفه راسينج كلوب 3 /1 وسارمينتو على ضيفه أرجنتينوس 2 /صفر.

وعلى ملعب خوسيه فييرو فاز سان لورينزو على اتلتيكو توكومان في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.

وتقدم سان لورينزو بهدفين حملا توقيع إيفان ليجويزامون وكريستيان ناهويل باريوس في الدقيقتين السابعة و19 ثم رد نيكولاس روميرو بهدف لاتلتيكو توكومان في الدقيقة 25.

وتعرض ثنائي أتلتيكو توكومان، مايسترو بوش إيجناسيو وجويليرمو أكوستا للطرد في الدقيقتين 43 و44 ثم تلقى جاستون هيرنانديز لاعب سان لورينزو المصير ذاته في الدقيقة 53.

وأكد سان لورينزو تفوقه بتسجيل إيفان ليجويزامون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد سان لورينزو إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريفر بليت المتصدر.