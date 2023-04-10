ميهوب ينتظم فى التدريبات الجماعية لغزل المحلة

انتظم أحمد ميهوب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، عقب خضوع اللاعب لتدريبات استشفائية أمس استعدادًا لمواجهة فيوتشر.

وعقد المدير الفني لغزل المحلة، محاضرة فنية للاعبين قاك خلالها بشرح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الاهلي الماضية والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، طريقة التحضير للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

ويستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشيرن من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الاربعاء المقبل على ستاد المحلة فى تمام الساعة التاسعة و الربع مساءً.