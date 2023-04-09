جنايات الأقصر تنظر محاكمة متهم بسرقة سيدة بالإكراه بالزينية قبلي

تنظر محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال شمروخ، رئيس المحكمة، وأمانة سر محمد حفني، اليوم الأحد، محاكمة متهم بسرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقرية الزينية قبلي، بمدينة طيبة، في القضية رقم 2688 لسنة 2022 جنح مدينة طيبة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المدعو «وليد. ا. ي»، في 16 سبتمر 2022، بالتهجم على سيدة في منزلها تدعى «شادية أ. ع»، معلم خبير بمدرسة سيدي أحمد الابتدائية بالزينية جنوب الأقصر، داخل منزلها، ممسكا بيده سلاح أبيض، وسرقة غويشة ذهبية، وفر هاربا.

وأشارت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إلى أنه في يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أثناء صلاة الجمعة، هجم عليها المتهم ممسكا بسكين كبيرة أثناء قيامها بتحضير الغداء، وكان الباب مفتوحا قليلا، وصرخت للنجدة، لكنه كان وقت خطبة الجمعة، ولم يتمكن أحد إنقاذي، وهددني بالقتل، فألقيت له غويشة من الغوايش التي كانت في يدي فأخذها وهرب.

بإجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، توصلت التحريات إلى قيام المتهم السالف الذكر، بارتكاب الواقعة كما جاء بأقوال الشاكية، بتحريض من المدعو «عبد الله. س. م»، والمدعو «حسين. ع. م» ومقيمين بالزينية قبلي دائرة المركز شمال الأقصر، وعليه أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.