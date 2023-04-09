التعادل يحسم مواجهة النصر والفيحاء بالدوري السعودي

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة النصر والفيحاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك سلمان مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

سيطر لاعبو النصر على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء، ولكن تألق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء، ساهم في إنهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في التشكيل الأساسي لفريقه النصر في مواجهة الفيحاء مساء اليوم الأحد.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده للنقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما وصل رصيد الفيحاء للنقطة 25 في المركز الحادي عشر.