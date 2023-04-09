إزالة حالتي تعد على أملاك الدول بالبناء في مدينة دهب

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة؛ تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة التصدي للمخالفات بكافة أنواعها؛ حفاظًا على أملاك الدولة لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور، مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة.

وقال اللواء أحمد عبد الله، رئيس مدينة دهب، إنه أشرف على حملة إزالة التعديات بمنطقة العصلة، وجرى إزالة حالتين بناء بدون ترخيص، وهم عبارة عن أسور وتوسعات مباني "عشش"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال أيام إزالة أكثر من 15 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبناء بدون ترخيص، ومعظم هذه الحالات مقدمة على التقنين وحتى الأن لم يجري البت في طلباتهم نظرًا لعدم استكمال الإجراءات.

وأشار إلى أنه يجري التعامل مع حالات الإزالة باستخدام كافة الخطوات التي كفلها القانون للحفاظ على حق المواطن والدولة، وحث المعتدي على الإزالة بنفسه للتعدي حتى لا يتكلف تكلفة المعدات.

وأكد على استمرار أعمال الإزالة بشكل دوري للحفاظ على حق الدولة، للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بالبناء، مناشدًا المواطنين بعدم التعدي على أملاك الدولة، لكون أنه يجري رصد حالات التعدي بـ "البناء، أو الزراعة" عن طريق الصور الفضائية من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة على مدار الساعة، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية، وإخطار الجهات المعنية.