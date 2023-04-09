الرئيس الجزائري ونظيره الإيراني يناقشان الوضع في فلسطين المحتلة

ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع الراهن في فلسطين، مع تقييم العلاقات الثنائية، وبحث سبل دعمها.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن "الرئيس تبون، تلقى اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيسي، تبادلا فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك".

وأوضح ذات المصدر أن الرئيسين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار المصدر إلى أن قائدي البلدين ناقشا "الوضع الراهن في دولة فلسطين المحتلة وما يجري فيها من تعد وعدوان، ولا سيما في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما يتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل".

وأشارت الرئاسة الجزائرية، إلى أن تبون ورئيسي، اتفقا مبدئيا على تبادل الزيارات بينهما، مستقبلا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدا في التوتر على خلفية تكرار اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في شرق القدس لإخلاء الفلسطينيين المعتكفين بداخله خلال شهر رمضان ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.