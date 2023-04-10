خالد الصاوي: حسين فهمي يحافظ على شبابه ولا يتقدم بالعمر

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وصف خالد الصاوي، الفنان حسين فهمي بأنه "رمز عظيم، ويحافظ على شبابه ولا يتقدم بالعمر".

وأضاف، خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أنه لو اختار ارتداء قناع فنان، سيختار حسين فهمي، قائلًا: "جواه شاب.. وقلت له أرجوك قلي الوصفة.. فقالي تقول لأ.. وسابني ومشي".

وأكد أن الفنان حسين فهمي، هو رمز عظيم بأعماله الفنية العظيمة، لافتًا إلى أنه يحبه كفنان.

وأكد أنه خاض تجارب خاطئة في حياته المهنية، قائلًا: "بعد تقدم العمر مفروض أكون أعقل من كده.. أنا دخلت مشاريع غلط ولكني اتعلمت.. وأنا شخص مبذر، والملذات بالنسبة لي هي الفخ".

وردا على سؤال بأنه لو عاد به الزمن يكون شخصًا نمطيًا، قال: "أحب أكون خالد الصاوي زي مانا ولكن بنص جنوني".