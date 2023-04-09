كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية، ودخل مطربوها في العديد من الأزمات مع نقابة المهن الموسيقية بسبب عدم تأييدهم في النقابة وعدم حصولهم على تصريحات لمزاولة المهنة، بجانب كلمات الأغاني التي رأي البعض أنها غير مناسبة للذوق العام المصري.

وقال أشرف زكي، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها VIP، المذاع عبر شاشة قناة هي، عن أغاني المهرجانات: الممنوع مرغوب والمرغوب ممنوع، وهذه ظاهرة سيبوها تموت نفسها وإحنا حاريبناها وطول عمرنا في أغاني كويسة وأغاني لأ، وفي أفلام عظيمة وأفلام مقاولات، هي الحكاية حزمة على بعضها ولما نيجي مرة واحدة نغير فيها ونمسك في حتة هنأكد عليهم، هما ظهروا النهاردة ولا امبارح؟ دي أذواق ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع.

وعن رأيه في إمكانية دخول مغنيين المهرجانات مجال التمثيل، فعلق أشرف زكي قائلًا: لما يمثلوا يبقوا جم في منطقتي، وهنا السؤال ليه؟ مش هتمثل ليه ومقتديات الدور إيه وهتعمل إيه؟ إنما في بعض الأعمال وفي ظاهرة كده بيقولوا أجيبهم علشان عندهم شعبية، ولكن لن يصح إلا الصحيح، واللي موهوب نضرب له تعظيم سلام.

وعلق أشرف زكي، على دخول مغني المهرجانات عنبة مجال التمثيل من خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، قائلًا: والله لو نجح نضرب له تعظيم سلام، وإذا منجحش ده قراره بقى، وهو خد تصريح علشان يمثل لأن عندنا في اللائحة أعضاء نقابة المهن الموسيقية لما يمثلوا لازم ياخدوا تصريح، في مطربين مثلوا ونجحوا وفي فشلوا، واللي قرر ده الجمهور، إذا الجمهور وافق وحب يبقى نجح، مش علشان هو مطرب مهرجانات أقول لأ ميمثلش.

وتابع أشرف زكي كاشفًا عن الفنانيين الذين اختارهم الله أن يكونوا نجومًا، قائلًا: محمد رضوان أنا كاتبله على باب النقابة مرة جالي بيشتكي أنه سيكون نجم مصر، ومحمد محمود وبيومي فؤاد، وأحمد الرافعي، وفي ناس كتير.

كما تحدث الفنان أشرف زكي، عن علاقته بالفنانة حنان مطاوع، مؤكدًا أنه لا يوجد بينهم أي خلافات، قائلًا: حنان مطاوع بنتنا وأختنا وحبيبتنا وهي بنت أستاذي الكبير كرم مطاوع والفنانة الكبيرة سهير المرشدي، واتربت على إيدينا وهي فنانة موهوبة جدًا، ويمكن أنا من سنتين كلمتها وحرضتها على إنها لازم تعمل أدوار بطولة، هي وريهام عبد الغفور، وزمان كان في خلافات فكرية بينا وليس فنية، ودا كان أيام 2011، ولكن دلوقتي مفيش أي خلافات.