 مجلس الاتحاد الروسي: موسكو كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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مجلس الاتحاد الروسي: موسكو كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 7:20 م
رأت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واتهمت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد- الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بخداع روسيا طيلة ثماني سنوات، حيث تحدثا عن التزامهما باتفاقات "مينسك"، فيما كانا يهيئان أوكرانيا للحرب وتسليح قوات كييف.

وأشارت إلى أنه تبين الآن أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت لا مفر منها، موضحة أنه لو لم تتخذ روسيا هذا القرار، لتعرضت لعواقب وخيمة.

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