الأردن: انفجار صاروخ في سماء منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

أفاد مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم السبت، بأن صاروخا انفجر في سماء منطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، ما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها.

وأكد المصدر أن سقوط الشظايا لم يُحدث أي ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيرا إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت أن إسرائيل أعلنت اليوم السبت عن سقوط ثلاثة صواريخ فى مرتفعات الجولان تم إطلاقها من سوريا.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، مشيرا إلى أن قذيفة واحدة وصلت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال أدرعي عبر حسابه على تويتر: "تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".