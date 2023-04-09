حذرت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، من احتمال وجود مواد سامة في الهواء إثر اندلاع حريق كبير في متجر شاحنات في مدينة هامبورج.

وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية، أن حريقا كبيرا اندلاع في متجر شاحنات في مدينة هامبورج، مما دفع خدمات الطوارئ إلى إصدار تحذير صحي للسكان في المنطقة المجاورة.

وأوضحت أن الحريق بدأ فجر الأحد حيث سُمع أصوات انفجارات، تزامنًا مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.

كما حذرت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء، بحسب وكالة الأناضول.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصًا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.