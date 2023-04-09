تشارك مايان السيد لأول مرة مع الفنانة دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل جت سليمة، والذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في عالم خيالي داخل كتاب سحري يحوي قصصا شبيهة بألف ليلة وليلة، وتجسد مايان السيد دور الأميرة أحلام ابنة السلطان الحاكم، الذي يقوم بدوره خالد الصاوي، وتقوم بدور جدتها هالة فاخر.

تميزت مايان في أول ظهور لها خلال أحداث المسلسل بمظهر ساحر وجذاب، حيث ترتدي فستاناً برتقالي يزينه وشاح بنفسجي، وتضع من الحلي والإكسسوارات تاجاً وعقداً ما يظهر جمالها ورقتها، وتعد هذه الشخصية بمثابة تحدياً جديداً لمايان، فهي ولأول مرة تقوم بدور شخصية خيالية تشبه شخصيات ألف ليلة وليلة.

مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري وبيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.

يُذكر أن مايان السيد تشارك النجمة يسرا في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته أيضاً آدم الشرقاوي، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.