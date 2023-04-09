وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن

وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، بكميات بلغت 30 ألف طن متري، ليبلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت للمدة من نوفمبر 2022 إلى أبريل 2023؛ سدًا لاحتياجات محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأحد، أن "منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني، واستجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء اليمن.

كما تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل.

وأوضحت الوكالة، أن المشتقات النفطية، أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ.

كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.