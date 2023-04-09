اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تنتهي من مقابلة المُرشحين لرئاسة 11 جامعة حكومية

انتهت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أقدم رؤساء الجامعات، من أعمال اختيار المُرشحين لرئاسة 11 جامعة حكومية، هي عين شمس وبنها وكفرالشيخ وسوهاج ودمنهور ودمياط والوادي الجديد ومطروح وجنوب الوادي ومدينة السادات والسويس.

وبدأت اللجنة التي ضمت في عضويتها الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من الأعضاء الأخرين يختلفون من جامعة إلى أخرى، مقابلة المرشحين منذ فبراير الماضي حيث قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، الإثنين ٢٠ فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها الخميس ٢ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، الخميس ٩ مارس الماضي، وقابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط السبت ١١ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور الخميس ١٦ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس الخميس ٣٠ مارس الماضي.

وكانت اللجنة قد أعلنت تأجيل لجنة المرشحين لمنصب رئيس جامعة كفرح الشيخ وجنوب الوادي أسبوعي عن موعدها أول أبريل وانتهت من عقد مقابلات المرشحين مساء أمس الأول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أن لجنة اختيار القيادات الجامعة قامت بترشيح ثلاثة مرشحين بكل جامعة إلى القائمة النهائية ليتم إرسالها إلى وزير التعليم العالي والذي بدوره يرسلها إلى مجلس الوزراء ثم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتم اختيار مرشح من ضمن الثلاثة.