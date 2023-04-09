إندونيسيا تشجع على تعزيز التثقيف بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال

شجعت وزارة تنسيق التنمية البشرية والشؤون الثقافية في إندونيسيا، الوزارات والوكالات والحكومات الإقليمية على تعزيز التثقيف بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال.

وقالت النائبة المساعدة للأمن الغذائي وتعزيز الصحة في الوزارة، جيلسي ناتاليا مارامبا، اليوم الأحد: "يجب مواصلة تعزيز التثقيف ونشر المعلومات حول الآثار السلبية لزواج الأطفال"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأوضحت أنه يخشى أن يؤثر زواج الأطفال على صحة الأمهات والأطفال.

وأضافت أنه "يُخشى على سبيل المثال، من عدم استعداد وجاهزية الحالة البدنية للنساء اللائي يتزوجن دون سن 18 عاما للولادة والأمومة، ويخشى أيضا أن تؤدي الولادة في سن مبكرة إلى تعريض حياة الأم والطفل للخطر".

وبصرف النظر عن ذلك، هناك أيضا قلق من أن زواج الأطفال يفتقر إلى الإعداد ، لذلك لا يتم إجراء فحص صحي قبل الزواج.