وزير الرياضة: مصر تستهدف 10 ميداليات في أولمبياد باريس

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حدد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طموح البعثة المصرية، التي ستشارك في دورة الألعاب الصيفية (باريس 2024).

صرح وزير الرياضة عبر قناة صدى البلد "نستهدف الحصول على 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، ونتطلع لتجاوز هذا الرقم في أولمبياد 2028".

حصلت مصر على 38 ميدالية بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية طوال تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية.

وكان أفضل إنجاز مصري، الحصول على 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات في دورة الألعاب الصيفية الأخيرة (طوكيو 2020) التي أقيمت بعد موعدها بعام بسبب جائحة كورونا.

وتحتل مصر المركز 60 على مستوى الترتيب العام للدول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.