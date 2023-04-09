الوحدات المحلية بالمنيا تتابع توافر السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة منافذ أهلا رمضان المنتشرة بالمراكز التسعة، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية بها طوال شهر رمضان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار مدى توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان، والمقام بشارع العاشر من رمضان بحي شمال المركز لتوفير السلع الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع كل فئات المواطنين.

وقال عماد حسن رئيس المركز، إنه يتم المرور الميداني بصفة دورية ومستمرة على المعارض بالمركز والقرى التابعة له؛ لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والعمل على إمداد المعارض بكل السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه يتابع يوميا معارض أهلا رمضان، ويطالب التجار بوضع الأسعار في مكان بارز.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن التموين تقوم بالمرور يوميا وفي جميع الإدارات بالمرور على معارض أهلا رمضان؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين.