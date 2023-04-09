عودة السفير الألماني إلى بلاده بعد طرده من تشاد

عاد السفير الألماني في تشاد يان-كريستيان جوردون كريكه إلى بلاده بعد طرده من الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وهبطت طائرة السفير في العاصمة الألمانية برلين في اليوم الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان سفراء بعض الدول الصديقة لألمانيا ودعوا كريكه، في مطار العاصمة التشادية نجامينا أمس السبت.

كانت تشاد أعلنت السفير الألماني "شخصا غير مرغوب فيه" في وقت سابق وطالبته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وبررت حكومة الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة ذلك بـ "الموقف الوقح" و"عدم احترام العادات الدبلوماسية" من جانب الدبلوماسي الألماني، لكنها لم تقدم تبريرا أكثر تفصيلا.

وترجح وسائل إعلام محلية أن السبب في الطرد هو انتقاد السفير للحكومة الانتقالية الحالية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أمس أن أسباب طرد السفير غير مفهومة، مضيفة أن الوزارة على اتصال بالحكومة في تشاد.

ويحكم الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو الدولة الواقعة في منطقة الساحل، والتي تعاني من الفقر والفساد وتحدها ليبيا من الشمال والنيجر من الغرب، منذ أبريل 2021، وذلك بعد مقتل والده الذي حكم البلاد لسنوات طويلة، إدريس ديبي، على يد متمردين في شمال البلاد.

وكان ديبي إيتنو تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون عام ونصف.

وشهدت البلاد في خريف العام الماضي مظاهرات نظمتها المعارضة، وتم قمعها بوحشية. وانتقد العديد من الدبلوماسيين في تشاد العنف بشدة. ويشغل كريكه منصبه كسفير لألمانيا في تشاد منذ عام 2021.