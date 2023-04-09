أستراليا: غرق رجلين في حادثين منفصلين بنيو ساوث ويلز

غرق رجل من سيدني عند شاطئ يقع في منطقة "هنتر" بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، صباح اليوم الأحد، بعد أن حاول إنقاذ أحد أفراد أسرته الأصغر سنا، بحسب ما أورده موقع "إيه بي سي نيوز" الاسترالي.

وجرى صباح اليوم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شاطئ فينجال في بورت ستيفنز، بعد أن أفادت تقارير بأن هناك رجلا، يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، لا يستجيب في الماء.

وتم سحبه من الماء حيث أجرى له المسعفون إنعاش قلبي رئوي، دون أن يتمكنوا من إفاقته.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه لم يتم تحديد هويته رسميا بعد.

وتمكن فرد العائلة الأصغر سنا من العودة إلى بر الأمان.

وفي حادث آخر منفصل وقع قبل الساعة الثالثة بقليل من مساء أمس السبت، تم سحب رجل فاقدا للوعي من الماء عند شاطئ كيلاليا في شيل كوف، جنوب ولونجونج.