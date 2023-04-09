خطط تتويج الملك تشارلز الثالث تجرى على قدم وساق في بريطانيا

تجرى خطط تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا، إذ من المقرر أن يتم عرض جواهر التاج ببرج لندن قبل أن تجوب معالم بريطانيا الشهيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض جواهر التاج في معلم لندن الشهير، قبل أن تجوب البلاد طولا وعرضا، بهدف تعريف الآلاف بقصة التتويج.

ويهدف عرض التاج والتتويج، الذي تقدمه مؤسسة القصور الملكية التاريخية وفريق لوكسموراليس، لاستكشاف تاريخ التتويج في عرض موسيقي ومرئي غامر.

كما أعلنت الحكومة عن مواقع عرض جديدة لتتويج الملكة والملكة، ليصل إجمالي العدد إلى 57 موقعا، ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من 100 ألف شخص المراسم على الهواء في بلداتهم.

وللاحتفال بالتتويج في عطلة الأسبوع، تم تشجيع المجتمعات على التجمع في حفلات بالشوارع يوم الأحد بعد إجراء المراسم في ويستمنستر آبي يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل.

كما ستكون هناك مئات الآلاف من الفرص للمشاركة في احتفالات التتويج في يوم عطلة البنوك الممنوحة يوم الاثنين.

ووُجهت دعوات لأكثر من 850 من ممثلي المجتمع والمؤسسات الخيرية من مختلف أنحاء بريطانيا لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث.

كما تم توجيه دعوات لحضور قداس السادس من مايو المقبل، في "ويستمينستر آبي" في وسط لندن، لأكثر من 450 من الحاصلين على وسام الإمبراطورية البريطانية (بي.إي.إم)، تقديرا لإسهاماتهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

وسيتابع حوالي 400 من الشباب، الذين يمثلون الجمعيات الخيرية، أيضا قداس التتويج، والموكب من كنيسة "سانت مارجيت" المجاورة.