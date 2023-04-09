الزمالك يفك الحجز على انتصاراته بهدف في البنك الأهلي

رد الزمالك اعتباره أمام البنك الأهلي بالفوز بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

اتسمت أحداث الشوط الأول بالسرعة من جانب كلا الفريقين وإن كان الزمالك أكثر خطورة واستحواذًا على الكرة، ونجح في الدقيقة 30 من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق محمود حمدي الونش من رأسية متقنة مستغلًا عرضية أحمد فتوح النموذجية، لتنتصف المواجهة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

تراجع الزمالك في شوط المباراة الثاني بشكل غير مبرر ليعطي الفرصة للاعبي البنك الأهلي لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد صبحي وكان البنك قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف التعادل في أكثر من كرة، وسجل بالفعل هدفًا عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 75، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".

حاول لاعبو البنك الأهلي إدراك التعادل فيما تبقى من عمر المباراة لكن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام صلابة دفاع الزمالك ويقظة حارس مرماه لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، في معركة رد الاعتبار بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثية في دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية وتوديع البطولة رسميًا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز الـ17 "قبل الأخير".