شئون الحرمين: التوسعة الثالثة جاهزة لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأشارت الرئاسة العامة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - إلى وجود منظومة من الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، وأن تنفيذ الأعمال يتم وفق خطط تشغيلية وكوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة للعشر الأواخر من رمضان، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في جميع المصليات، والاهتمام بجميع الجوانب الهندسية والفنية بالتوسعة السعودية الثالثة، وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي درجات حرارة الجو، ونقاء الهواء، إضافة إلى تشغيل نظام الإضاءة الداخلية والخارجية وكل أنظمة الصوت وفعاليته وتجهيز مداخل ومخارج من وإلى المبنى.

وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من القاصدين بالمسجد الحرام.

يذكر أنه بعد التوسعة الثالثة يصبح المسجد الحرام قادرا على استيعاب ثلاثة ملايين مصلٍّ، وتسهِّل التوسعة الطواف لـ 105 آلاف طائف حول الكعبة الشريفة في الساعة.