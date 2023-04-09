 شئون الحرمين: توزيع 87 شاشة لإرشاد القاصدين على مدار الساعة بالمسجد الحرام - بوابة الشروق
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شئون الحرمين: توزيع 87 شاشة لإرشاد القاصدين على مدار الساعة بالمسجد الحرام


نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 9:57 ص

 

تبث الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية على مدار الساعة، من خلال توزيع 87 شاشة تلفازية على أرجاء المسجد الحرام وساحاته؛ وذلك لتعزيز الوعي بالأمور الشرعية والصحية، إضافة إلى الإرشاد المكاني لتحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة تسهيلًا وتيسيرًا لهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن الرئاسة تسعى إلى نشر الجوانب الشرعية، رغبةً في الإسهام في تعليم الزائرين واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، و إبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.


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