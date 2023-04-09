واصل فيلم «أخى فوق الشجرة»، صدارته لشباك التذاكر، محققا أمس السبت، 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 11 أسبوعا إلى 16 مليون جنيه و314 ألفا.

والفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توءمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وفي المركز جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل»، محققا 6 آلاف جنيه و405 جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 14 أسبوعا إلى 35 مليون جنيه و206 ألفا.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته محمد هنيدى، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.

و«نبيل الجميل أخصائى تجميل»، تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، إذ يجسد محمد هنيدى شخصية دكتور نبيل أخصائى التجميل، وفى عيادة التجميل التى يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «أنا لحبيبى»، محققا 5 آلاف جنيه و468 جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدى 9 أسابيع، إلى 11 مليون جنيه و288 ألفا.

والفيلم، من إخراج هادى الباجورى، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات يواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، أحمد حاتم، محسن محيى الدين، والفنان نادر فؤاد.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «المطاريد»، محققا 4 آلاف جنيه و437 جنيه، ليصل إجمال إيراداته، خلال 10 أسابيع، إلى 6 ملايين جنيه، و547 ألفا.

وهو من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، وإخراج ياسر سامى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول صلاح (أحمد حاتم) الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ويشاركه البطولة إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثى، ومحمود البزاوى، وحسن مالك، وطه الدسوقى، ودنيا سامى، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.

واستقر في المركز الخامس والأخير فيلم «شلبى»، محققا 832 جنيه فقط، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه قبل 13 أسبوعا إلى 15 مليون جنيه و395 ألفا.

والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمى، وتأليف مصطفى حمدى، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وروبى، وبيومى فؤاد، ومحمد محمود، وحاتم صلاح، وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول الشاب «صابر» الذى يؤدى دوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل فى أحد بيوت الرعب بالملاهى، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم «شلبى»، ويبدأ فى التحضير للعرض الخاص بها ويقابل روبى خلال أحداث العمل.