 طالبان تهاجم مخبأ لداعش في أفغانستان ومقتل شخصين - بوابة الشروق
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طالبان تهاجم مخبأ لداعش في أفغانستان ومقتل شخصين

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:03 م

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد، أن فردين على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قتلا في عملية في إقليم "نمروز" جنوب غرب أفغانستان.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أنه تم اعتقال آخر، خلال العملية، التي جرت في مدينة "زارانج".

وسمع سكان المنطقة دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات، استمرت لأكثر من ساعة.

يذكر أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، بدأت حملة صارمة على المعارضة المسلحة، بمختلف أنحاء البلاد.

كما كثف تنظيم داعش أيضا هجماته في أفغانستان، مستهدفا بالأساس الأقليات الدينية وأفراد من طالبان ومناطق يقطنها دبلوماسيون أجانب.


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