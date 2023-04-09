السكك الحديدية الألمانية: بيع ربع مليون نسخة من التذكرة المخفضة الجديدة في 3 أيام

أكدت شركة السكك الحديدية الألمانية أن هناك طلبا كبيرا على شراء التذكرة المخفضة الجديدة فئة 49 يورو لوسائل النقل العام المحلية والإقليمية في أول أيام بعد فتح باب بيعها.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت مديرة النقل الإقليمي إيفيلين بالا إن "الطلب هائل في أول 3 أيام للحجز المسبق، تم شراء 250 ألف تذكرة من تذاكر دويتشلاند تيكت لدى السكك الحديدية وحدها".

وكانت الحكومة الألمانية، قد أتاحت في العام الماضي تذكرة شهرية مخفضة فئة 9 يورو للتنقل بها على متن كل وسائل النقل العام في البلاد لمدة 3 شهور في الفترة بين يونيو حتى نهاية أغسطس من العام الماضي، ومن المنتظر أن تخلف التذكرة الشهرية الجديدة "دويتشلاند تيكت" فئة 49 يورو هذا العرض اعتبارا من مايو المقبل.

وتم فتح باب البيع للتذكرة التي سيسري العمل بها اعتبارا من أول مايو المقبل، منذ يوم الاثنين الماضي، ويمكن شراء هذه التذكرة من كل شركات وجمعيات النقل الإقليمي الأخرى.

وتتيح التذكرة المخفضة الجديدة "دويتشلاند تيكت" القيام برحلات على متن حافلات وقطارات وسائل النقل المحلي والإقليمي في كل أنحاء ألمانيا، ومن الممكن الحصول على هذه التذكرة حاليا كاشتراك شهري ويمكن الحصول عليها في صورة بطاقة ذكية أو رمز "كيو آر كود" على الهاتف المحمول.

وخلال مرحلة انتقالية حتى نهاية العام ستتوافر تذاكر ورقية يتعين أن تكون قابلة للفحص الرقمي، وتم توفير هذه التذاكر الورقية للجمعيات التي لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للرقمنة.

يذكر أن الهدف من التذكرة المخفضة الجديدة هو زيادة جاذبية وسائل النقل الجماعي وتيسير تكلفته.

من جانبه، يتوقع اتحاد شركات النقل في ألمانيا اجتذاب 5.6 مليون عميل جديد، كما يتوقع أن يتحول 11 مليون عميل من حملة اشتراكات النقل الحالية إلى شراء الاشتراك المخفض الجديد "دوتشلاند تيكت".