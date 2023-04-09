 الرئيس العراقي: تنوعنا مصدر قوة ودليل على الإرث الحضاري للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي: تنوعنا مصدر قوة ودليل على الإرث الحضاري للبلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 10:07 ص

 

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن تنوع الشعب العراقي يمثل عنصر قوة، وهو دليل حي على الإرث الحضاري للبلاد.

جاء ذلك في تهنئة الرئيس العراقي للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، متمنياً لهم عيداً سعيداً ينعمون فيه وكل العراقيين بالأمن والسلام.

وأضاف الرئيس العراقي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية - أن "التنوع الذي يزخر به شعبنا هو عنصر قوة ودليل حي على الإرث الحضاري والإنساني لبلدنا، وهو دافع للعمل المشترك في سبيل مستقبل مزدهر للجميع".


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