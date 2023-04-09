حملات للنظافة وتجميل الشوارع بإيتاي البارود في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، والتي شملت نظافة الطرق العامة والداخلية، ورفع تراكمات القمامة، وزرع الأشجار، وتطهير صفايات المطر؛ بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي.

وأكد شعبان بصيص، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، أن تلك الحملات تتم بشكل يومي بكل الشوارع والميادين لتنظيف القمامة أول بأول، كما يتم إزاحة الأتربة والرمال عنها، وكنس وغسيل الشوارع، حتى تظهر بالشكل الحضاري والمظهر اللائق لرواد المركز وقاطنيه.

كما شملت الحملات، رش شوارع المدينة وعدد من القرى لمواجهة انتشار الناموس والبعوض، للحد من انتشار الأمراض.

وفي سياق متصل، قامت هندسة ري إيتاي البارود بأعمال تطهير جميع المصارف الرئيسية والفرعية بالمركز؛ لرفع المخلفات والحشائش وتطهير المجاري المائية.

وأشار بصيص إلى أن الوحدة المحلية تسلمت نحو 23 ألف شجرة مثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة، وتم توزيع عدد كبير على المصالح والمنشآت الحكومية، وتم وضع الباقي بمشتل مجلس المدينة لتزيين شوارع المدينة، طبقًا لخطة التشجير الخاصة بالمدينة.