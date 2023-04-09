أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

وحرص الرئيس السيسي، على تناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وسأل الرئيس، لضابط من الشرطة النسائية، قائلا لها: «تنصحيني بإيه»، فردّت قائلة: «أنصح حضرتك إنك تاخد بالك من صحتك.. وكمل في اللي إنت ماشي فيه».

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، على منحه فرصة كبيرة للسيدات على الالتحاق بأعداد كبيرة بكلية الشرطة هذا العام، مثمنة إعطاء الرئيس فرصة لطالبات كلية الحقوق للالتحاق بالكلية أكثر من أي عام مضى.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعزِّز حجم مشاركة المرأة في المجتمع وتأدية دورها على النحو الأمثل، وتكون على قدر المسئولية في عملها.

وكان الرئيس قد عبر عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».