 السيسي لضابط من الشرطة النسائية: تنصحيني بإيه؟.. والأخيرة: خد بالك من صحتك وكمل طريقك - بوابة الشروق
الأحد 9 أبريل 2023 10:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

السيسي لضابط من الشرطة النسائية: تنصحيني بإيه؟.. والأخيرة: خد بالك من صحتك وكمل طريقك

أحمد علاء
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 9:46 م

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

وحرص الرئيس السيسي، على تناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وسأل الرئيس، لضابط من الشرطة النسائية، قائلا لها: «تنصحيني بإيه»، فردّت قائلة: «أنصح حضرتك إنك تاخد بالك من صحتك.. وكمل في اللي إنت ماشي فيه».

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، على منحه فرصة كبيرة للسيدات على الالتحاق بأعداد كبيرة بكلية الشرطة هذا العام، مثمنة إعطاء الرئيس فرصة لطالبات كلية الحقوق للالتحاق بالكلية أكثر من أي عام مضى.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعزِّز حجم مشاركة المرأة في المجتمع وتأدية دورها على النحو الأمثل، وتكون على قدر المسئولية في عملها.

وكان الرئيس قد عبر عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك