الصين تبدأ اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان

بدأت الصين اليوم الثاني من التدريبات العسكرية التي تجريها حول تايوان، من خلال القيام بتدريبات متعددة تتضمن استخدام طائرات وسفن، بعد عودة الرئيسة التايوانية، تساي إنج وين، من زيارة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزارة الدفاع التايوانية قولها في بيان لها، إنها رصدت اليوم الأحد 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وتسع سفن حربية بالقرب من تايوان حتى منتصف النهار، إلى جانب عبور 31 من الطائرات الحربية الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخولها الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة.

وجاء في البيان أن السفن والطائرات الحربية، مرت فوق الخط الأوسط للمضيق، في مجموعات من شمال ووسط وجنوب المضيق.

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قال أمس السبت إنه سيجرى مناورات ودوريات جوية وبحرية، فى الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية لتايوان، خلال الفترة منذ الثامن وحتى العاشر من أبريل.

وكان رئيس وزراء تايوان، تشن تشان جين، قال أمس الاول الجمعة، إن بلاده لن ترد على التدريبات العسكرية غير المحددة الصينية"يونايتد سورد "باستفزازات، ودعا إلى العقلانية من جانب بكين.

وفي رده على طلب للتعليق على التدريبات، خلال زيارة إلى مدينة تاينان، قال تشن إن جيش التحرير الشعبي ، استغل توقف رئيسة تايوان، في الولايات المتحدة قبل زيارة حلفاء دبلوماسيين في أمريكا الوسطى، كذريعة لإجراء التدريبات، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" أمس السبت.

وحث بكين على التصرف بعقلانية وممارسة ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات عسكرية غير ضرورية، بينما حذر أن الترويع العسكري الصيني المستمر، سيجعل التايوانيين، أكثر تصميما على السعي للحرية والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.