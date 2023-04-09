 البنك المركزي: عطلة بالبنوك الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم - بوابة الشروق
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البنك المركزي: عطلة بالبنوك الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 8:25 م

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافق 16 و17 أبريل الحالي، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وذكر البنك، في بيان له اليوم، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري.

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