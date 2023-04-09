البنك المركزي: عطلة بالبنوك الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

الأكثر قراءة
التحريات في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في المعصرة: حاول الاعتداء على والدته جنسيا
مرتضى منصور عن عزله: سأعود وأفوز بالانتخابات
بالصور.. نجوم الفن والرياضة في عقد قران ابنة إبراهيم حسن
مرتضى منصور: أطالب بحقي من الخطيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافق 16 و17 أبريل الحالي، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.
وذكر البنك، في بيان له اليوم، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري.