رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لدينا 20 مشروعا في مجال الأدوية الإشعاعية قيد التنفيذ

قال نائب رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن هناك 20 مشروعا للأدوية الإشعاعية قيد التنفيذ في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الايرانية (إرنا).



واعتبر نائب رئيس الجمهورية، اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، وهو التاسع من أبريل "يوم تجديد الميثاق والوفاء بالعهد"، وقال إن تسجيل 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 من مارس)، هو رسالة واضحة للتطور والحيوية.



وقال في حوار مع التلفزيون الإيراني مساء أمس السبت: "بناء على طلب أهالي محافظة بوشهر (جنوب البلاد) بضرورة أن يكون لدى منظمة الطاقة الذرية مياه محلاة، وأن تكون قادرة على استخدامها، وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى بوشهر، أبلغونا بالبدء في مشروع انتاج 70 ألف متر مكعب من الماء يوميا، ونأمل في إكمال هذا المشروع في غضون عامين".



وعما إذا كانت الطاقة الذرية حققت أي مكاسب للمزارعين، قال اسلامي: "هذه إحدى النقاط المهمة التي لدينا في عملية دعم الأمن الغذائي.. لقد اتخذنا عدة خطوات في قطاع المنتجات، إحداها هي مسألة أنظمة الإشعاع التي تستخدم أشعة جاما، لدينا أحد هذه الأنظمة وهو جهاز جاما المحمول. بدأنا هذه الأنظمة بقدرات مختلفة من العام الماضي لتنفيذ تصميمها وهندستها؛ للتشعيع الآمن بمقدار 20 طنًا و50 طنًا و100 طن يوميا".



أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فقال إسلامي، إن هنالك في الوقت الحاضر مشروع الوحدتين 2 و3 في محطة بوشهر الكهرونووية، حيث يجري العمل على بنائهما وفق عقد مبرم مع روسيا".



وأضاف: "المهم أن هذين المشروعين 2 و3 في وضع مختلف اليوم مقارنة بالماضي، الوضع غير مواتٍ، ولكنه يمضي ويتقدم الآن إلى الامام".