تقرير: هوس الإعلام بأخبار ترامب ناقوس خطر لمنافسيه في انتخابات 2024

اعتبر موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي أن وسائل الإعلام "مهووسة" بتغطية أخبار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن منافسي ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل 2024 سيصعب عليهم مواكبة ذلك.

وأشار الموقع في تقرير له أمس السبت إلى أن الشبكات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة غطت لائحة الاتهام ضد ترامب في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ، حتى عندما لم يكن هناك شيء جديد لبثه.

كما تتبعت بواسطة طائرات ترامب بدء من مغادرته منزله في فلوريدا حتى وصوله إلى المطار في نيويورك ، ثم حلقت مرة أخرى بينما كان موكب ترامب على الطريق السريع إلى محكمة مانهاتن، ومرة أخرى عندما غادرها.

ورأي التقرير أن وجود ترامب المستمر في الأخبار يدق ناقوس الخطر لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يمكن أن تجعل شهية الجمهور لأخبار ترامب من الصعب على الآخرين مواكبتها.

ونقل موقع "ذا هيل" عن خبير استراتيجي ديمقراطي (لم يسمه) القول إن وسائل الإعلام "تحب أن تكره ترامب"، في إشارة إلى فائدة الأخير على عوائد الإعلام نظرا لإرتفاع نسب متابعته بشدة.

وتابع الخبير: " إنه جيد لتقييمات التلفزيون، وللكتب، يقود المحادثة للأفضل أو للأسوأ".

وأظهرت بيانات شركة "نيلسن" الأمريكية للأبحاث أن كل من شبكات الأخبار الثلاث الرئيسية في أمريكا (فوكس نيوز، سي.إن.إن، و إم. إس. إن.بي.سي) بلغ متوسطها متابعيها أكثر من مليون مشاهد خلال يوم الثلاثاء الذي تواجد فيه ترامب في المحكمة.

وشهدت "فوكس نيوز" متابعة ضخمة خلال خطاب ترامب بعد لائحة الاتهام، والذي بثته بالكامل، بمتوسط 4.4 مليون مشاهد في وقت الذروة.

فيما حققت "سي.إن.إن"، التي نقلت أيضا غالبية خطاب ترامب على الهواء مباشرة، 1.7 مليون.

وحصدت "إم. إس. إن.بي.سي"، التي قررت بشكل خاص عدم بث خطاب ترامب على الهواء مباشرة واكتفت بالمتابعة، على 2.3 مليون مشاهدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وقال توب بيركوفيتز، وهو أستاذ فخري في جامعة بوسطن، إنه يتعين على المنافسين السياسيين الآخرين تكييف استراتيجياتهم مع هوس وسائل الإعلام بترامب.