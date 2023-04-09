 ضبط 13 قضية مخدرات في حملة أمنية بمنطقة الطوابق فيصل بالجيزة - بوابة الشروق
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ضبط 13 قضية مخدرات في حملة أمنية بمنطقة الطوابق فيصل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 7:18 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 7:18 ص

رصدت الأجهزة الأمنية استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقاطني (شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل بالجيزة)، تتضمن التضرر من إنتشار أعمال التعاطي والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.
وبالفحص؛ تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم لملاحظة الحالة الأمنية، كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط 13 قضية إتجار مواد مُخدرة، بإجمالي 13 متهما، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري "الحشيش – الهيروين".

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