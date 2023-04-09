محافظة القدس: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم

قالت محافظة القدس، اليوم الأحد، إن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، مشيرة إلى أن "كل إجراءات الاحتلال في المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني المرابط والأمتين العربية والإسلامية".

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات".

وأوضحت أن "اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة كل شئون المسجد الأقصى المبارك".

وبينت أن "دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الأردنية لإفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وتعديا على كل الأعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى".

وأكدت "الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية إقليميا ودوليا في إطار التنسيق الكامل لحماية القدس ومقدساتها"، مشيدة بـ "دور الأردن ملكا وحكومة بحماية القدس ومقدساتها ورفض هذا التدليس والخداع".

وثمنت "موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكل الدول العربية والإسلامية التي اتخدت مواقف جدية وفعلية في مواجهة العدوان على الأقصى".

وجددت محافظة القدس التأكيد على "حقنا في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدنا"، محذرة مما "تقوم به حكومة الاحتلال عبر إعلامها المسموم من تزوير للحقائق وانجرار البعض في إصدار بيانات تساوي بين الجلاد والضحية".