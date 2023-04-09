تجديد مسجد السعيدان ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

اشتملت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تجديد مسجد السعيدان في مدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف الذي يُعد أحد معالم دومة الجندل، وأقدم مساجد المدينة بعد مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضلا عن كونه سابقاً مقرا لإقامة الجمعة والجماعة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن المشروع سيعمل على تجديد مسجد السعيدان وإطالة سلامته وحمايته من الأضرار عبر مزيج من القيم الفنية والتصميمية والمعلوماتية، والتحكم المدروس في الظروف المحيطة، مع زيادة مساحته إلى 202.39 م2، فيما ستصل طاقته الاستيعابية 68 مصليا بعد أن توقفت الصلاة فيه خلال الفترات الماضية، وستجري أعمال تطوير المسجد على طراز المنطقة التراثي باستخدام تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، حيث يعد الطراز المعماري للمنطقة فريدا في فن العمارة ويتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.

وأشارت إلى أن مشروع الأمير محمد بن سلمان سيعمل على معالجة العناصر والمكونات المعمارية للمسجد واستبدالها بعناصر تراثية، فيما سيبقي المشروع ما يميز المسجد مثل القناة المائية التي ترتبط بتكوين المسجد، حيث يجاور أحد الآبار القديمة، ويسمى بئر أبا الجبال، وله قناة محفورة ومسقوفة بالحجر، إضافة إلى درج يستخدم للنزول للمجرى المائي للوضوء، ويتفرد المسجد من بين البقية بكونه الوحيد الذي يحتوي على مواضئ.