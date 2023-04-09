أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

وحرص الرئيس السيسي، على تناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وقال الرئيس السيسي، لفرد شرطة حصل على منحة دراسية وتفوق فيها، إن بيته وصحته وحياته لها حق عليه، فردّ قائلا: «والبلد لها حق علينا وهنتسأل عليه».

فيما حرص أحد ضباط القسم على طمأنة الرئيس السيسي على الحالة الأمنية، وقال: «بنطمن سيادتك على الحالة العامة.. إن شاء الله حالة الأمن يشعر بها جميع الناس.. عودة الأمن قوية وملتزمون بتوجيهات سيادتك».

وكان الرئيس قد عبر عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».