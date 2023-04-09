الصين ترسل طائرات وسفنا حربية قرب تايوان مع دخول تدريبات جيش التحرير الشعبي يومها الثاني

واصل جيش التحرير الشعبي الصيني إرسال طائرات وسفن حربية لإجراء تدريبات حول تايوان، اليوم الأحد، حيث دخلت تدريباته التي تستمر 3 أيام في جميع أنحاء الجزيرة، يومها الثاني، طبقا لما ذكره الجيش التايواني.



وكانت التدريبات الجارية، قد بدأت أمس السبت، ردا على اجتماع رئيسة تايوان، تساي إينج-وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، في الخامس من أبريل "بتوقيت أمريكا"، خلال توقف تساي إينج-وين، في كاليفورنيا في نهاية رحلتها للخارج، التي استمرت 10 أيام، لزيارة حلفاء تايوان في أمريكا الوسطى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.



وذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، في بيان أنه من بين الطائرات العسكرية الصينية، التي تم رصدها، عدد لم يتم الكشف عنه لطائرات، مقاتلة طراز "سوخوي إس.يو-30"، وشينيانج جيه-11"، وطائرات مقاتلة طراز "جيه-16 دي"، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوا طراز "كيه جي-500".



وأضافت الوزارة أنه حتى ظهر اليوم الأحد، عبرت 31 طائرة حربية و9 سفن حربية الخط الوسطى لمضيق تايوان أو حلقت في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة "تحديد الدفاع الجوي" التايوانية، بدون تقديم مزيد من التفاصيل عن المسارات.



وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة للبلاد تراقب الوضع وأنها ستبقى في حالة تأهب قصوى دائمة، فيما ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها القومي.



وكان الجيش الصيني، قد ذكر أمس السبت أنه بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان تستمر 3 أيام، بعدما أثارت رئيسة تايوان تساي إينج-وين غضب بكين بزيارة الولايات المتحدة.



وقال بيان لجيش التحرير الشعبي، إن التدريبات تجري "وفقا للخطة" في شمال وجنوب وشرق تايوان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



والتقت رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، وأجرت معه محادثات في كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضي.



وكان الاجتماع بين تساي والمشرع الجمهوري البارز هو الأول من نوعه على الأراضي الأمريكية.



وأدانت بكين الزيارة وتعهدت بالرد، وأعلنت الحكومة الصينية أمس الأول الجمعة عقوبات ضد منظمتين أمريكيتين استضافتا رئيسة تايوان خلال الزيارة.