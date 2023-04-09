مسؤول ألماني يصر على تقديم مزيد من الأموال من الحكومة للولايات والمحليات لأجل اللاجئين

رفض رئيس حكومة ولاية هيسن بغرب ألمانيا تصريحات وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر في ظل النزاع المالي القائم حول توفير رعاية للاجئين.

وقال بوريس راين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما تدفعه الحكومة، ليس كافيا على الإطلاق.. يجب على الأقل مضاعفة مبلغ الـ 75ر2 مليار يورو المخصص لهذا العام. كان من الواضح من البداية: إذا زاد عدد اللاجئين، يجب أيضا أن يزيد حجم المساعدة من الحكومة".

وأضاف راين: "عندما يعلن وزير المالية الاتحادي حاليا –قبل شهر واحد من قمة اللجوء في ديوان المستشارية- إنه لن يكون هناك أموال إضافية لأجل الولايات والمحليات، فإنني حقا متحمس للغاية لمعرفة نوعية المساعدات السخية بخلاف ذلك من المستشار الألماني (أولاف شولتس) ومجلس وزرائه للمدن والمحليات والمناطق المتضررة".

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم التشاور في 10 مايو القادم بشأن تكاليف توفير إقامة ورعاية لللاجئين خلال قمة بين الحكومة والولايات مع المستشار الألماني.