 مكافآت خاصة في بيراميدز للفوز على الأهلي بنهائي الكأس - بوابة الشروق
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مكافآت خاصة في بيراميدز للفوز على الأهلي بنهائي الكأس

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 6:10 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 6:10 م

رصد مسؤولو نادي بيراميدز مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدًا الإثنين على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وقرر مسؤولو بيراميدز رصد مكافآت خاصة بجانب المكافآت التي تنص عليها لائحة الفريق، من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل مستوى لديهم وحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

ومن جانب آخر عقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة والربع مساء غد الاثنين باستاد القاهرة.


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