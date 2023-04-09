مصرع شخص وإصابة اثنين وانهيار جزء من منزل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الشرقية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 2 آخران، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بجوار مدرسة في بندر مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بجوار مدرسة الحرية في بندر مركز ههيا.

أسفر حادث الانفجار عن وقوع انهيار جزء من المنزل ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.