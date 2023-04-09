 طلائع الجيش يستعيد مدافعه قبل مواجهة الأهلي طرابلس في البطولة العربية - بوابة الشروق
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طلائع الجيش يستعيد مدافعه قبل مواجهة الأهلي طرابلس في البطولة العربية

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:08 م

انتظم أحمد أيمن منصور، مدافع طلائع الجيش، في تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي طرابلس الليبي في إياب الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية».

طلائع الجيش يحل ضيفًا على فريق الأهلي طرابلس الليبي مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية للأندية، على ملعب شهداء بنينا، بعد الخسارة في مباراة الذهاب على ملعب جهاز الرياضة العسكري في القاهرة بنتيجة 2-1.

وعاد أحمد أيمن منصور لتدريباته فريقه، فيما يتواصل غياب محمود وحيد الذي يخوض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للحاق بالمباريات المهمة المقبلة للفريق.

وحرص عماد النحاس، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، على تحفيز اللاعبين من أجل تعويض الخسارة بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة، لحسم بطاقة التأهل.

ويسعي طلائع الجيش للتأهل إلي المرحلة النهائية للبطولة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا.

وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة في الدور التالي مع الفائز من لقاء النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

وسيصعد فريق واحد من هذا المسار إلى النهائيات حيث سيلعب في المجموعة الثانية رفقة الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.


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