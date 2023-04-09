• العمل مع أحمد أمين ممتع وردود الفعل على شخصية «شيرين» هدية من الله

• «كامل العدد» نجح لأنه خفيف على قلب المشاهد ويرصد علاقات حقيقية موجودة فى حياتنا

استطاعت الفنانة الشابة آية سماحة أن تجذب أنظار الجمهور إليها، من خلال أدائها المميز والهادئ، وجعل المشاهد مهتما بمتابعتها بمسلسلى «الصفارة» الذى تشارك به إلى جانب أحمد أمين، و«كامل العدد» بصحبة دينا الشربينى التى تحب العمل معها، كما قالت فى حوارها مع «الشروق».

< فى البداية ما الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل «الصفارة»؟

ـــ أشياء كثيرة حمستنى لدور «شيرين» والمسلسل بشكل عام، بداية من الورق المكتوب بشكل جيد جدا، والقصة نفسها مختلفة ومقدمة بشكل يناسب الفكرة، إلى فريق العمل الذى تمنيت أن أعمل معهم. فأنا دائما ما أتشجع لأى عمل بسبب الورق الجيد وفريق العمل الذى سأعمل معه، هذان الأمران هما أهم ما أنظر إليه فى أى عمل يعرض علىّ.

< تقدمين بالمسلسل شخصيات متعددة.. هل كانت هناك استعدادات خاصة لطبيعة الدور؟

ـــ كل دور مختلف ويكون له قصة وتفاصيل خاصة مختلفة، تساعدنى أن أقدم الشخصية بشكل جديد لائق على القصة التى تتواجد بها الشخصية، والتحضير للشخصيات المختلفة كان مرهقا ولكنه ممتع. بالطبع كانت هناك استعدادات مع المخرج علاء اسماعيل، وأحمد أمين والاستايلست والميك أب، إلى جانب الاستعدادات مع متخصصى المؤثرات الخاصة التى تظهر على الشخصيات، كان يجب أن يعمل كل هؤلاء معا وخلال وقت قصير لوضع تخيل للشخصيات المختلفة بالمسلسل، وهذا كان هو التحدى الأكبر أمامنا.

< كيف وجدتِ ردود الفعل على العمل وشخصية «شيرين»؟

ـــ الحمد لله الجمهور أحب المسلسل وأحب «شيرين»، ردود الأفعال فاقت توقعاتى بكثير، وأرى أنها هدية من الله، حيث أن ردود الفعل والكلام الذى أسمعه من الناس، بالنسبة لى أول مرة أسمعها، وسأستفيد بهذا الكم من الإشادات فى مستقبلى، كما سأستفيد من النقد، وردود الفعل على أعمالى هذا الموسم ملأتنى بالطاقة لأقدم أعمالا أفضل وأعمل على تطوير نفسى وأدواتى بشكل أكبر.

< حدثينى عن العمل مع أحمد أمين وكواليس المسلسل؟

ـــ العمل مع أحمد أمين ممتع، ونحن بيننا كيمياء وننسجم فى العمل معا، منذ أن اشتركنا سويا فى مسلسل «ما وراء الطبيعة».

< تشاركين أيضا بمسلسل «كامل العدد».. ما الذى شجعك على خوض هذه التجربة؟

ـــ شعرت أنه عمل مختلف، فهو مسلسل عائلى واجتماعى أكثر من كونه كوميديا، كما أنه حقيقى ويرصد علاقات بين أشخاص ونماذج مختلفة موجودة فى حياتنا الآن، وهو ما جذب الجمهور إليه وجعله يفضل مشاهدته لأنه خفيف على قلب المشاهد، فهذه الفترة المشاهد أصبح غير قادر على مشاهدة أعمال درامية ثقيلة مليئة بالبكاء، إلى جانب أننى أحب العمل مع دينا الشربينى جدا، وهذه أول تجربة لى مع المخرج خالد الحلفاوى وهى من أحلى التجارب التى خضتها فى حياتى، فشعرت أن كل العناصر موجودة فى هذا العمل، والحمدلله المسلسل أعجب الجمهور كثيرا.

< المسلسل مختلف كونه يعرض بالموسم الرمضانى على منصة فقط.. هل أخافك هذا الأمر؟ وهل عدم عرضه على قنوات التلفزيون أثّر على نسب مشاهدة المسلسل؟

ـــ فى البداية كان لدى تخوف من أن المسلسل لن يصل إلى كل الجمهور بسبب عرضه حصريا على منصة، ولكنى تفاجأت بانتشاره ووصوله إلى المشاهدين أكثر مما كنت أتمنى بكثير، وكل ما أسمعه عن «زوزو» شخصيتى بالعمل، يشعرنى بالسعادة لتمنى الناس بوجود أخت أو صديقة مثلها بجانبهم، وشعرت أننى قدمت عملا جيدا الحمد لله، وهذا يرجع إلى المخرج خالد الحلفاوى، والمؤلفين رنا أبو الريش ويسرى الطاهر اللذين جعلونا نشعر أننا لا نمثل ولكننا نعيش فى عائلة حقيقية، وكل فريق التمثيل الذى كنت أقف أمامهم.

< لكِ رصيد كبير من المشاركة بمسلسلات قصيرة.. وتقريبا أول الأعمال القصيرة التى عرضت.. كيف ترين تأثير هذه النوعية من الأعمال على الصناعة؟

ـــ أصبحنا نعيش فى عالم سريع، والمشاهد لم يصبح لديه رحابة السعة لمشاهدة مسلسلات طويلة، خاصة أنها تخضع للمط والتطويل فى بعض الأحيان بسبب ضيق الوقت، إلى جانب الإعلانات، واتجه الجمهور للأعمال القصيرة المكثفة والسريعة، على الرغم من أنه عندما يشاهد مسلسلا قصيرا ويعجب به يتمنى أن تطول حلقاته عن 15 حلقة، أو أن يكون هناك جزء ثان منه، ولكننا لا يمكن أن نهمل اختلاف الأذواق، فهناك من يفضل الأعمال الطويلة وهناك من يحب المسلسلات القصيرة.

< هل سيكون هناك جزء ثان من «ما وراء الطبيعة»؟

ـــ ليس لدى معلومة مؤكدة حتى الآن عن تقديم جزء ثان من «ما وراء الطبيعة»، أو سيقتصر على ما قدمناه فقط.

< ما الذى تحضرين له فى الفترة القادمة؟

ـــ اقرأ عدة مشاريع ولكنى لم أتخذ قرارى بعد، ولكنى أبحث فى الفترة الحالية عن أعمال الناس تحبها وتنجذب إليها، ولا تقل أهمية عن «الصفارة» و«كامل العدد» و«راجعين يا هوى».