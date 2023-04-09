أحياء الإسكندرية تواصل تجميل الشوارع والميادين استعدادا لأعياد شم النسيم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ورفع كفاءة وتطوير جميع أنحاء والضواحي؛ وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع.

وتابعت عزة سعد، رئيس حي وسط، أعمال دهان البلدورات، وشملت محور المحمودية على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى وطريق الكورنيش.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بأعمال تجميل الشوارع والميادين، حيث تم دهان البلدورات بطريق الكورنيش، بالإضافة إلى قص وتبليط النخيل بالكورنيش بـ55 نخلة.

وتابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات بطريق الكورنيش على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

كما واصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، أعمال دهان البلدورات بطريق محور المحمودية وغسيل الأرصفة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحور.