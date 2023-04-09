 أحياء الإسكندرية تواصل تجميل الشوارع والميادين استعدادا لأعياد شم النسيم - بوابة الشروق
الأحد 9 أبريل 2023 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

أحياء الإسكندرية تواصل تجميل الشوارع والميادين استعدادا لأعياد شم النسيم

هدى الساعاتي:
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:19 م

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ورفع كفاءة وتطوير جميع أنحاء والضواحي؛ وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع.

وتابعت عزة سعد، رئيس حي وسط، أعمال دهان البلدورات، وشملت محور المحمودية على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى وطريق الكورنيش.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بأعمال تجميل الشوارع والميادين، حيث تم دهان البلدورات بطريق الكورنيش، بالإضافة إلى قص وتبليط النخيل بالكورنيش بـ55 نخلة.

وتابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات بطريق الكورنيش على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

كما واصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، أعمال دهان البلدورات بطريق محور المحمودية وغسيل الأرصفة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك