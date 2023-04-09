وزير الرياضة: فيتوريا وميكالي متواجدان للتطوير وليس التدريب فقط

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تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خطة تطوير المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا سبق وتحدث أن البرتغال لديها 9 متخبات تحت الفريق الأول وهى أحد نماذج التطوير التي نضعها أمامنا".

وتابع: "اتحاد الكرة الحالى منتخب من الجمعية العمومية، ولم أجلب هذا أو ذاك للمجلس ونحرص على العمل دائمًا مع اتحاد الكرة من أجل التقويم".

وواصل: "الفترة المقبلة ستشهد تواجد منتخبات 2005 و2007 و2008، واتحاد الكرة لابد وأن يكون لديه منهج وهدف يعرضه للرأى العام ".

وأتم: "فيتوريا وميكالى متواجدان من أجل التطوير، وليس فقط تدريب المنتخب الأول والأوليمبي، مصر تتطلع فى المرحلة المقبلة لإستضافة بطولات أكبر من المسابقات الأفريقية وقمنا بتطوير 6 ملاعب فى 2019".