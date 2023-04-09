كوريا الجنوبية توقف عمل المفاعل النووي «كوري-2»

أوقفت كوريا الجنوبية عمل المفاعل النووي "كوري-2"، بعد انتهاء تصريح عمله، الذي استمر 40 عاما، في الساعة العاشرة مساء أمس السبت.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن المفاعل النووي كان من الممكن أن يستمر في العمل حتى انتهاء صلاحيته، إذا بدأت شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، المشغلة للمفاعل النووي، الإجراءات الضرورية، في حوالي عام 2020، لكن فشلت في القيام بذلك بسبب السياسة السابقة للرئيس مون جاي إين، الخاصة بسياسة التوقف التدريجي للطاقة النووية.

وتتطلب الإجراءات اللازمة لمواصلة عملياته، بما في ذلك عمليات الفحص وتحسينات للسلامة، ما بين ثلاث وأربع سنوات، لاستكمالها.

وحتى إذا تم الإسراع في تلك العملية، من المتوقع أن يتوقف المفاعل النووي عن العمل لمدة عامين وشهرين على الأقل.

وكانت شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" قد تقدمت في 30 مارس الماضي بطلب للجنة السلامة والأمن النووي، للحصول على تصريح لتشغيل المفاعل النووي، بهدف بدء عملياته مرة أخرى في يونيو 2025.