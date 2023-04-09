المرصد السوري: مقتل 7 أشخاص في انفجار لغم أرضي بسوريا

قتل سبعة من عمال جمع فطر الكمأة في سوريا التي مزقتها الحرب اليوم الأحد، بعدما اصطدمت سيارتهم بلغم أرضي، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا للمرصد، وقع الانفجار في محافظة دير الزور بشرق البلاد.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، إنه منذ بداية يناير، قتل إجمالي 137 مدنيا في انفجارات ألغام أرضية في سوريا، من بينهم 30 طفلا.

ويعتبر عمال جمع الكمأة في سوريا بشكل خاص عرضة للوقوع ضحايا الألغام الأرضية إضافة إلى هجمات من جانب متطرفي تنظيم "داعش"، وفقا للمرصد في تقرير يوم أمس السبت.

ويحاول الكثير من الناس في سوريا، والذين يعانون من صعوبات اقتصادية، كسب لقمة العيش بالبحث عن فطر الكمأة الثمين في الصحراء.