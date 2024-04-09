لافروف ينقل تحيات بوتين إلى الرئيس الصيني

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين.

ونقل لافروف تحية حارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يقدر بشدة تهنئة شي بعد الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لافروف، مخاطبا شي، "يسعدني ويشرفني أن أنقل إليكم أحر تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد أعرب عن تقديره الكبير لرسالة التهنئة التي أرسلتموها عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي".

كما أكد لافروف، خلال الاجتماع، أن روسيا والصين مستعدتان لتنفيذ "مهام استراتيجية جديدة" على النحو الذي حدده قادة البلدين.