القوات الجوية السعودية تشارك بـتمرين إنيوخوس 2024 في اليونان بطائرات تايفون

انطلق في مركز الحرب الجوي بقاعدة أندرافيدا الجوية في اليونان، التمرين الجوي المختلط المحارب "إنیوخوس 2024"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد من الدول الصديقة.

وأكد قائد المجموعة المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن مساعد الحربي أن القوات الجوية تشارك بمنظومة طائرات "تايفون" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية؛ للاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الطقم ، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء .

وأشار إلى أن التمرين يرفع جاهزية وكفاءة منسوبي القوات الجوية المشاركين، فضلاً عن أنه يؤهلهم لتنفيذ مهماتهم، ويساعدهم على تنفيذ المهمات بعيداً عن القواعد الرئيسية، كما يمنحهم الخبرات من خلال الطيران في بيئة مختلفة، فضلاً عن وجود أنظمة وقدرات مختلفة.

وأكد المقدم الطيار الركن تنفيذ العمليات الجوية القتالية المتنوعة، بجانب مشاركة خلايا التخطيط، وقيادة المهمات والحملات الجوية، وتنفيذ مهمات الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.

ويُعد تمرین "إنیوخوس 2024" من أكبر التمارين العسكرية على مستوى قارة أوروبا.