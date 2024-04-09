رئيس الكنيست من برلين: ألمانيا أكدت أنه يمكننا الاعتماد عليها

شكر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)أمير أوحانا، المتواجد في برلين اليوم الاثنين، ألمانيا على دعمها في حرب غزة المستمرة.

وقال أوحانا في برلين إن الشعب الألماني أكد مجددا عزمه على الوفاء بوعده "بعدم تكرار ذلك أبدا"، في إشارة إلى الشعار المستخدم في ألمانيا للتذكير بالإبادة الجماعية لملايين اليهود في ظل النظام النازي.

وأكدت باربل باس، رئيسة مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاج)، أنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على ألمانيا كشريك. وقالت في مؤتمر صحفي مشترك "من الواضح اليوم أنه لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن".

كما أعربت باس عن أملها في أن تقوم جميع الأطراف المشاركة في الصراع المستمر "بإعطاء حل الدولتين فرصة، للسماح للمنطقة بإيجاد مستقبل مشترك، مع سلام دائم".

يشار إلى أنه في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، ظلت الحكومة في برلين ثابتة على موقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

ورغم ذلك، ومع تزايد سوء الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين المدنيين بشكل أكبر، أصبح السياسيون الألمان أكثر انتقادا للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، لا سيما ما يتعلق بنقص وصول المساعدات.

وقالت باس اليوم الاثنين، في إشارة إلى هجمات السابع من أكتوبر،: "صحيح ومفهوم ما تريد إسرائيل تحقيقه، أن حماس لن تكون قادرة مرة أخرى على ارتكاب مثل هذه الفظائع".

وأضافت أنه في الوقت ذاته، ينظر إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة بقلق بالغ، :" ينبغي على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الآن بذل كل ما في وسعهما لضمان أن تتمكن منظمات الإغاثة من جلب الغذاء والماء والدواء بأمان إلى الناس".